Родители оскорбившего пассажиров столичного автобуса мужчины извинились за сына

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Родители мужчины, который выступил с националистическими высказываниями в общественном городском транспорте в Москве и оскорбил попутчиков, извинились за слова своего сына. Видео с их извинениями было опубликовано во вторник, 18 января, на официальном аккаунте мэрии города Кизилюрт в Instagram.

— Прошу прощения за своего сына перед всеми россиянами, перед всей страной. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент, — заявила Аида Болатукаева, мать мужчины.

Извинения также принесла администрация города.

— Не заставляйте отцов склонять свои седые головы, а матерей лить слезы и просить прощения за вас, — подписали публикацию.

Днем ранее. 17 января, сам оскорбивший людей мужчина публично принес извинения.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.

В результате сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял пассажиров и угрожал им в столичном автобусе. 29-летний подозреваемый был задержан в Калужской области.