Суд арестовал оскорбившего пассажиров автобуса мужчину на два месяца

Фото: пресс-служба суда

Коптевский районный суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который выступил с националистическими высказываниями в общественном городском транспорте и оскорбил попутчиков. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Мужчину обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

Видео: Пресс-служба Коптевского районного суда Москвы

Суд заключил его под стражу до 16 марта, говорится в сообщении.

До этого родители обвиняемого мужчины принесли публичные извинения за слова и поведения сына.

Днем 16 января стало известно, что уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» возбудили по факту незаконных действий молодого человека в общественном транспорте Москвы. По данным ведомства, в Сети распространилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес попутчиков в столичном автобусе.

В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что сотрудники полиции должны оценить действия молодого человека, который назвал себя уроженцем республики и оскорблял пассажиров московского автобуса.

В результате сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял пассажиров и угрожал им в столичном автобусе. 29-летний подозреваемый был задержан в Калужской области.