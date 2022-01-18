Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров встретятся в Женеве 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа во вторник, 18 января.

— Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве, — приводит сообщение РИА Новости.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.

18 января глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен и Лавров обсудили по телефону диалог по стратегической стабильности 10 января, заседание Совета Россия — НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи на Украине и вблизи нее, уточнил он.

Блинкен подтвердил Лаврову приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины, заключил Прайс.