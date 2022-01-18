Принц Чарльз пригласил принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Фото: twitter/ClarenceHouse

Принц Чарльз пригласил своего сына Гарри и его супругу Меган Маркл посетить Великобританию на Рождество, чтобы наконец пообщаться с их детьми — своими внуками. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Кроме того, сын британской королевы до сих пор не видел малышку Лилибет, которая родилась у супругов в июне прошлого года.

— Принц Уэльский опечален тем, что у него нет возможности провести время со своими внуками, по которым он очень скучает. Он фантастический дедушка, и ему очень нравится выполнять эту роль. Чарльз чувствует, что его жизнь не может быть до конца полноценной без возможности познакомиться с детьми Гарри, — цитирует издание инсайдера.

Есть все основания считать, что отношения между родственниками заметно потеплели.

В последнее время отец и сын созванивались по телефону, их разговоры носили «доброжелательный» характер.

Однако, судя по всему, посещение Великобритании не входит в планы герцогов Сассекских. Ранее стало известно, что принц Гарри опасается посещать Англию, в том числе во время праздников и торжеств, так как не ощущает себя в безопасности и лишен права на охрану, которая полагается каждому члену семьи Сассексов.

Перед католическим Рождеством принц Гарри и Меган Маркл впервые опубликовали фотографию дочери Лилибет. Девочка дебютировала на новой праздничной открытке семьи. Помимо нее, на фото запечатлены Меган Маркл, принц Гарри и ее брат Арчи.