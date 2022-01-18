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Антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП. Об этом заявил казахский госсекретарь Ерлан Карин во вторник, 18 января.

— Несмотря на то что завтра режим ЧП, чрезвычайного положения, будет снят, режим АТО будет сохраняться в некоторых регионах, режим антитеррористической операции, при этом наивысший уровень, — отметил Карин в эфире «Хабара 24».

18 января сообщалось, что срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых протестов в Казахстане, истек во всех регионах страны. В 10 из 17 регионов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия. В период ЧП повсеместно действовал комендантский час с 23:00 до 07:00, также в регионах была усилена охрана общественного порядка.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.