Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и двадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово провел девять экскурсий в рамках акции «День без турникетов» за минувший год. Уточняется, что аэропорт присоединился к программе в 2019 году. Проект разработали с целью профориентации горожан и их знакомства с востребованными профессиями в Москве.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.