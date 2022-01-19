Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

Юлия Курганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
Фото: sobyanin.ru/Сайт Сергея Собянина

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года поднялась выше отметки в 89 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в среду, 19 января.

К 04:48 по московскому времени цена мартовских фьючерсов показывала рост на 1,73 процента и достигла 89,02 доллара за баррель.

18 января цена нефти марки Brent вновь побила рекорд семилетней давности. Стоимость за один баррель нефти марки Brent впервые за семь лет — с октября 2014 года — превысила отметку в 88 долларов.

Накануне немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.

Вице-премьер страны Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.

Читайте также:
Цены Нефть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте