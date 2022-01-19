Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

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Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года поднялась выше отметки в 89 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в среду, 19 января.

К 04:48 по московскому времени цена мартовских фьючерсов показывала рост на 1,73 процента и достигла 89,02 доллара за баррель.

18 января цена нефти марки Brent вновь побила рекорд семилетней давности. Стоимость за один баррель нефти марки Brent впервые за семь лет — с октября 2014 года — превысила отметку в 88 долларов.

Накануне немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз не желает признавать собственные политические ошибки, в связи с чем «назначил» Россию виновницей энергетического кризиса в своих странах. По его словам, ситуация в последнее время подтвердила, что идеи зеленой энергетики, которые продвигали на Западе, и отказ от поставок газа в прежних объемах потерпели крах.

Вице-премьер страны Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.