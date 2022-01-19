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Более 150 тысяч раз операторы службы 122 перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии

Михаил Алимов

Город
Более 150 тысяч раз операторы службы 122 перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии

Сотрудники единой медицинской справочной службы 122 с декабря 2020 года 151 299 раз перезвонили людям, которые не дождались ответа на линии, чтобы вызвать врача на дом. Они обзванивают горожан после окончания пиковых часов.

Если люди не дождались ответа от специалистов, не требуется ничего делать. Система автоматически найдет все номера и освободившийся сотрудник службы перезвонит на них.

Помимо вызова врача на дом по единому номеру 122 доступны запись к врачам, перенос или отмена приема, получение консультации, касающейся медицинских поликлинических услуг (в том числе по вопросам COVID-19), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о разных способах записи на прием к врачу. Всего жителям столицы доступны три способа: телефон, интернет и лично в самой поликлинике. Текущие способы записи к врачу и обращений за медицинской помощью по телефону: телефон круглосуточной службы записи +7 (495) 539-30-00; телефон Единой медицинской справочной службы 122; телефон горячей линии по коронавирусу +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8:00 до 21:00). Проблемы с медицинской помощью: +7 (499) 251-83-00 (круглосуточно)

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