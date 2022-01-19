Искусственный интеллект научили определять риск смерти по глазам

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По глазам теперь можно будет определять риск смерти человека. Об этом написали ученые из китайской Академии медицинских наук провинции Гуандун в журнале British Journal of Ophthalmology. Эксперты заявили, что по состоянию мелких сосудов на поверхности глазного яблока можно определить общее состояние системы кровообращения и мозга.

Во время исследования, искусственный интеллект обработал 80 169 изображений глазного дна, чтобы определить возраст человека. В эксперименте поучаствовали около 50 тысяч пациентов от 40 до 69 лет. Алгоритм определил их возраст со средней точностью до трех лет.

Разница между реальным возрастом сетчатки глаза и биологическим по мнению ученых связан со смертью. Большой разрыв в показателях указывает на повышенный риск смерти, доходящий до 50 процентов. И каждый год эта цифра будет увеличиваться на 2-3 процента, уверены медики.

Авторы работы, Чжуотин Чжу и его коллеги предполагают, что этот разрыв между двумя показателями можно использовать в диагностических целях, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале British.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке основных причин смертности в мире. Для того чтобы предотвратить риск их развития, нужно следить за здоровьем сосудов и уровнем холестерина и контролировать артериальное давление.