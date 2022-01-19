Малахов рассказал, где спрятаны деньги и золото Градского

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Деньги и золото недавно умершего музыканта Александра Градского закопаны на участке возле его дома. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов.

В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» он отметил, что такие сведения распространили охранники в поселке Глаголево и соседи певца.

При этом российский актер театра и кино Вячеслав Манучаров завил, что в собственности Градского было два дома. Один из них окружают охранники, из-за чего вряд ли злоумышленник мог пробраться туда, а второй предназначен для детей артиста.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.