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Архсовет Москвы одобрил проект строительства МФК на Тверском бульваре

Михаил Алимов

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Архсовет Москвы одобрил проект строительства МФК на Тверском бульваре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Тверской бульвар, 2 Карта всех событий

В столице одобрен проект строительства многофункционального комплекса (МФК) на Тверском бульваре с реконструкцией здания. Он расположится в шестом строении дома № 2. Об этом в среду, 19 января, сообщил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

— Я рад, что получается такая плодотворная работа на этом месте. В целом проект поддерживается, все комментарии авторы и заказчик услышали. Давайте пожелаем проекту успешной реализации, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Общая площадь четырехэтажного здания составит 16 тысяч квадратных метров. Также рядом расположится подземная парковка из четырех этажей на 83 машино-места.

Здание библиотеки будет интегрировано в МФК, а его дальнейшая общественная функция находится в стадии проработки. Закончить строительство комплекса планируется в 2023 году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе. Он отметил важность соблюдения графика возведения и поручил специалистам четко соответствовать ему.

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