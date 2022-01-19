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Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе

Полина Долганова

В мире
Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду, 19 января, заявил, что в Европе не наблюдается угрозы начала полномасштабной войны.

По его словам, рисков начала настоящего вооруженного конфликта нет не только в Европе, но и в других странах.

— Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь, — цитирует представителя министерства РИА Новости.

При этом 18 января стало известно, что Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за «роста напряженности» с РФ. По информации источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Также они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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