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Украинский суд отказался арестовывать Порошенко по делу о госизмене

Иван Юминов

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Украинский суд отказался арестовывать Порошенко по делу о госизмене
Фото: twitter/poroshenko

Печерский суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Об этом сообщил судья Алексей Соколов в среду, 19 января.

— Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры — прим. «ВМ») отказать. Применить к Порошенко... меру пресечения в виде личного обязательства, — рассказал судья.

Соколов обязал Порошенко прибывать к следователю и в суд по первому требованию. Политику также придется сдать паспорта для выезда за рубеж, отмечает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

В ходе заседания Порошенко ненадолго заснул: бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после этого он открыл глаза. Внимание на это не обратил никто из участников заседания, в том числе судья.

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