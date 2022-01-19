Бортпроводник рассказала, как себя ведут звезды во время полетов на самолетах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Анастасия Волочкова оказалась в эпицентре скандала: во время полета с Мальдив в Москву балерина снимала маску, при этом бортпроводники требовали, чтобы она в рамках правил надела ее обратно. Теперь Волочкова намерена обратиться в суд, так как и другие пассажиры, по ее словам, были без масок, но бортпроводники акцентировали свое внимание именно на ней.

Бортпроводник Кристина Люцидарская и доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, насколько часто пассажиры бизнес-класса отказываются соблюдать требования и какое поведение им может быть простительным.

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— На борту самолета это каждодневная история. И уже третий год всех просят носить маски. Если мы не будем за этим следить, авиакомпанию настигнут штрафы. Бортпроводники как между двух огней. Мы вынуждены уговаривать пассажиров носить эти маски и наказывать тех, кто их не носит. И с вип-персоной такой скандал не в первый раз. Думаю, эта персона теперь попадет в черный список, — прокомментировала ситуацию бортпроводник Кристина Люцидарская.

Адвокат Людмила Айвар рассказала, что в суде будут рассматривать фактические обстоятельства инцидента: и видеозаписи, и показания свидетелей.

— Что могло быть до того, пока не включились камеры? Волочкова хочет подать иск о защите деловой репутации. Я не очень понимаю, как она страдает в данном случае, потому что Анастасия не находилась при исполнении своих обязанностей. С точки зрения закона я не вижу никаких действий, чтобы они каким-то образом повлияли на честь и достоинство. Об этом будут писать СМИ, это очередной хайп и поход на федеральный канал, — поделилась своим мнением адвокат.

Юрист добавила, что летает два-три раза в неделю, и обычно пассажиры бизнес-класса стараются носить средства защиты, чтобы в первую очередь обезопасить себя от заражения.

Анастасия Волочкова поделилась подробностями конфликта и рассказала, что ей угрожали наручниками.