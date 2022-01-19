«Угрожали наручниками»: Волочкова рассказала подробности конфликта с бортпроводником

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во время конфликта с бортпроводником, который произошел у балерины Анастасии Волочковой во время перелета с Мальдивских островов в Россию, звездной гостье и ее возлюбленному угрожали наручниками. Об этом сама знаменитость рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Произошедшее на борту авиалайнера балерина описывала с неохотой, так как после девятичасового перелета она вместе со своим новым избранником Сергеем провела пять часов в отделении полиции:

— Я спустила маску. Там 70 процентов людей не соблюдали этот масочный режим, все забили. Ко мне подбежали дети, когда увидели меня, и мы сидели и обсуждали их будущее. Они так радовались, их родители были счастливы, улыбались, снимали все на видео. Потом на меня набросился этот стюард Иван, который поступил как придурок. Этот человек мне какие-то бумажки начал подсовывать на подпись, что я будто маску не надела, хотя я в ней сидела, просто приспустила немного. Я кофе пила в этот момент — конечно же, я спустила маску, чтобы удобнее было.

Собеседница «ВМ» отметила, что представители авиакомпании начали снимать ее на видео без ее согласия:

— Когда Анастасия Волочкова снимает маску, все сразу прибегают ее снимать, потому что, если это делает какой-то дядя Вася, это никому не интересно. Мы попросили, чтобы стюард развернул свое лицо и камеру на остальных пассажиров, которые тоже сидели без масок. Я и спросила, почему он именно нам уделяет такое внимание. Видно было, что он заряжен на провокацию.

За Волочкову заступился ее новый возлюбленный Сергей, который объяснил подробности конфликта:

— Настя общалась с детьми, дарила подарки, а я ей в это момент принес кофе. Она взяла стакан, чтобы сделать глоток и, конечно, приспустила маску. Тут же прибежал бортпроводник Иван с двумя стюардессами — и давай снимать, как Настя без маски сидит. Я тоже начал их снимать в ответ. И запечатлел смешной момент, когда бортпроводник, обращаясь к Насте, говорит: «Анастасия, вы без маски сидите», — а я как раз снимаю, и видно, что на ней маска имеется. Я пытался объяснить, что она опустила немного маску, чтобы пить кофе, и предложил Ивану выпить из стакана в маске, намекнув на то, что это невозможно. То есть это была провокация чистой воды. С нашей стороны ничего зазорного не было сделано. Кстати, какая-то тетка начала нам еще угрожать наручниками. Говорила, что сейчас наручники на нас напялит.

На защиту пары встали обычные пассажиры:

— Люди подходили к стюардам и пытались понять, почему они пристали к Насте, указывая на то, что остальные тоже снимают маску, чтобы попить или поговорить с соседом. «А вы прицепились к ней, хотя она с детьми сидит», — говорили люди. За нас даже восьмилетний ребенок заступился и спросил того самого стюарда: «Дядя, зачем вы это делаете? Вы не правы».

Волочкова отметила, что разрешения на съемочный процесс не давала:

— Я никаких разрешений на съемку не давала. Мы летели спокойно с Мальдив обратно в Москву, никого не трогали. У меня вообще завтра день рождения, а я вынуждена всем этим заниматься.

Балерина подтвердила, что несогласованная съемка со стороны представителей авиакомпании станет одной из причин ее искового заявления. После продолжительного перелета пару, по словам возлюбленного Волочковой, в московском аэропорту встретили представители правоохранительных органов:

— Нас направили в отделение полиции, где находился весь состав экипажа этого рейса, и был там этот стюард Иван. Пока Настю допрашивали, мы с ним стояли в другой комнате, и я ему сказал, что он подставил не только себя, но и своих коллег, потому что они вместо того, чтобы отдыхать после смены и быть с родными, вынуждены по его милости находиться в полиции. Я ему напомнил, что многие сидели без масок, а он целенаправленно занимался именно нами. Ему, конечно, нечего было ответить. В итоге девять часов перелета и пять часов в отделении полиции.

Собеседники «ВМ» отметили, что обязательно будут судиться с сотрудником авиакомпании из-за того, что он устроил провокацию и вел несогласованную съемку.

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

Волочкова заверила, что вела себя прилично и спокойно. Поначалу она не повелась на провокации. Ее возлюбленный Сергей не выдержал и вступил в конфликт.