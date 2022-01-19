«Спасибо, я умер»: Моргенштерн сообщил о проблемах со здоровьем

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

У рэпера Моргенштерна возникли проблемы со здоровьем. Рэпер сам рассказал об этом в Stories у себя в Instagram в среду, 19 января.

Моргенштерн также добавил, что какое-то время он вынужден будет не выходить на связь. Никаких подробностей о своем состоянии он не раскрыл.

— Господа, я слег. Здоровье отсутствует, меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер, — написал музыкант.

До этого Дима Билан обвинил Моргенштерна в сделке с дьяволом. Рэпер, по его словам, проделал быстрый путь к славе, пообщавшись с «рогатым». Перед интервью с телеведущей Ксенией Собчак, которое опубликовано на YouTube-канале, Билан начертил около порога красную линию, чтобы «зло» не зашло в дом.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как председатель СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.