«Отсрочить климакс»: гинеколог Павлова объяснила, помогают ли гормоны избежать ранней менопаузы

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Женщинам довольно часто действительно необходима гормональная терапия, чтобы отсрочить наступление менопаузы, особенно если естественный период климакса наступил раньше 50 лет. Это позволяет избежать многих проблем для организма, заявила «Вечерней Москве» врач акушер-гинеколог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Елена Павлова.

— Назначение гормональной терапии будет профилактикой многих патологий, прогрессирующих в период менопаузы: остеопороза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения когнитивных расстройств (снижение памяти, умственной работоспособности), старения кожи и слизистых, — рассказала специалист.

По ее словам, важно отметить, что для женщин в период прекращения менструальных выделений также существует специальная менопаузальная гормональная терапия (МГТ), которая будет защищать их от перечисленных выше расстройств.

Менопауза, согласно общепринятым нормам, наступает у женщин ближе к 50 годам. С этого момента они не могут рожать детей. Ну а пока она не наступила, врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасяи Тараско дала совет, как улучшить свое самочувствие во время менструальных выделений.

По словам специалиста, девушкам надо в «эти дни» ограничить прием жидкости, особенно во второй половине дня, и перейти на легкую пищу. Еда должна быть термически обработанной и легкоусвояемой. Это поможет чувствовать себя лучше: не будет дополнительного вздутия, что усугубляет болевой синдром. Если в течение цикла нормально питаться, то за месяц все восполнится и кровь обновится. А если хочется сладкого во время месячных, то это нормальная реакция, заключила специалист.