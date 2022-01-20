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Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье увеличилась в три раза

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье увеличилась в три раза
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области заболеваемость COVID-19 выросла в три раза. Количество вызовов докторов на дом увеличилось в пять раз. Об этом в четверг, 20 января, говорится в сообщении регионального правительства.

— В Подмосковье распространяется штамм «омикрон». Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что также выросло число звонков на горячую линию 112. Из-за этого может быть увеличено время ожидания оператора.

До этого сообщалось, что специалисты горячей линии оформили 573 тысячи общений о помощи столичным пенсионерам, находящимся на домашнем режиме. В период пандемии коронавирусной инфекции городские власти модернизировали систему социальной защиты для оперативного получения москвичами необходимых услуг. Горожане старшего возраста и имеющие хронические заболевания могут обратиться за помощью на горячую линию. Специалисты доставят на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Заявки принимают ежедневно с 8 утра до 9 вечера по номеру телефона: +7 495 870-45-09.

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