Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье увеличилась в три раза

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области заболеваемость COVID-19 выросла в три раза. Количество вызовов докторов на дом увеличилось в пять раз. Об этом в четверг, 20 января, говорится в сообщении регионального правительства.

— В Подмосковье распространяется штамм «омикрон». Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что также выросло число звонков на горячую линию 112. Из-за этого может быть увеличено время ожидания оператора.

До этого сообщалось, что специалисты горячей линии оформили 573 тысячи общений о помощи столичным пенсионерам, находящимся на домашнем режиме. В период пандемии коронавирусной инфекции городские власти модернизировали систему социальной защиты для оперативного получения москвичами необходимых услуг. Горожане старшего возраста и имеющие хронические заболевания могут обратиться за помощью на горячую линию. Специалисты доставят на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Заявки принимают ежедневно с 8 утра до 9 вечера по номеру телефона: +7 495 870-45-09.