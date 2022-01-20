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Инфекционист призвал делать экспресс-тест при первых симптомах COVID-19

Ирина Игнатенко

Общество
Инфекционист призвал делать экспресс-тест при первых симптомах COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

При первых признаках ОРВИ надо обратиться к доктору и сдать тест на коронавирус, только такие действия будут по-настоящему эффективны в борьбе с болезнью. Такое заявление сделал врач — инфекционист-вирусолог Евгений Тимаков.

Он пояснил, что «омикрон» часто маскируется под обычный насморк, поэтому нужно обратиться к врачу и понять, какой инфекционный процесс протекает.

— Надо сдать экспресс-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирус. А после, если это коронавирус, начинать лечение согласно протоколам, — подчеркнул Евгений Тимаков в комментарии НСН.

Также человеку стоит пить больше жидкости, чтобы лучше выводились токсины и снижалась температура, если у него нет предрасположенности к отекам.

Он также напомнил о необходимости своевременной вакцинации, которая значительно снижает риск тяжелого течения заболевания.

20 января стало известно, что заболеваемость коронавирусом в Подмосковье увеличилась в три раза. Количество вызовов докторов на дом увеличилось в пять раз. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

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