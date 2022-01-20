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Онищенко назвал массовую изоляцию глупостью

Василий Плиткин

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Онищенко назвал массовую изоляцию глупостью
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Геннадий Онищенко считает, что массовая изоляция из-за коронавируса уже не нужна. По мнению заместителя президента Российской академии образования (РАО), академика РАН, доктора медицинских наук Онищенко изолировать следует только тех, кто еще не привит.

— Массовая изоляция — это глупость, ее не надо делать уже. Но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания, — это надо. На прошлой неделе я призывал: давайте не дожидаться, пока разгуляется «омикрон», вводить удаленку. Не лишайте людей работы, но и не надо ждать, что всех «обрубим». В марте 2020 года мы оправданно поступили, у нас вакцины не было. Но сейчас никаких локдаунов — ругательство придумали, — высказался Онищенко на брифинге, сообщают РИА Новости.

Россиянам на выбор предлагают семь вакцин отечественного производства. В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». В начале мая прошлого года была зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Помимо этого, привиться можно препаратами от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона». Еще одной российской разработкой является вакцина «КовиВак» созданная Центром имени Чумакова РАН. В ноябре 2021 года также была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».

Ранее стало известно, что Венгрия планирует договориться с российской стороной о производстве препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» на своей территории, о чем сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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