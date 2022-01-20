Песков рассказал, когда к переговорам по безопасности подключатся Путин и Байден

Фото: Администрация президента РФ

Понимание, когда главы России и США Владимир Путин и Джо Байден подключатся к переговорам по гарантиям безопасности, придет после ответа Соединенных Штатов на предложения РФ. Об этом в четверг, 20 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.