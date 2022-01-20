Свыше 12 тысяч заявок обработали специалисты ГУП «Экотехпром» за минувший год

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Специалисты горячей линии и сайта ГУП «Экотехпром» обработали более 12 тысяч заявок за 2021 год. Об этом сообщил глава столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в четверг, 20 января.

Он отметил, что больше всего обращений зафиксировали от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В основном они обращались по вопросам твердым коммунальных отходов (ТКО).

— Для жителей многоквартирных домов, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по единому платежному документу (ЕПД), фактически ничего не изменилось — плата по-прежнему включена в ЕПД. Подготовку к переходу на новую систему провели управляющие организации, — заявил руководитель ведомства.

Уточняется, что обратиться на горячую линию можно круглосуточно по номеру: +7 (495) 150-43-03, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что специалисты горячей линии оформили 573 тысячи обращений о помощи столичным пенсионерам, находящимся в домашнем режиме. Горожане старшего возраста и имеющие хронические заболевания могут обратиться за помощью на горячую линию. Специалисты доставят на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Заявки принимают ежедневно с 8 утра до 9 вечера по номеру телефона +7 495 870-45-09.