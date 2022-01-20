В Москве за сутки выявили 11 557 заболевших коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали за последние сутки в Москве. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 20 января, данные сайта стопкоронавирус.рф.

Так, за минувшие 24 часа в городе выявили 11 557 новых случаев COVID-19.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2307 человек от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии в столице полностью выздоровели 1 915 633 пациента.

Также за указанный период в 85 регионах России выявили 38 850 новых случаев заражения COVID-19. Уточняется, что после прохождения лечения от заболевания под присмотром медиков в России за день полностью поправились 24 478 пациентов.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика столицы справляется с условиями пандемии COVID-19.

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19 января главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, что агрессивный штамм коронавируса «омикрон» характеризуется типичными симптомами в том случае, если им заболели люди старшего возраста. Она отметила, что новая мутация COVID-19 оставит последствия при наличии у пенсионеров сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также при сахарном диабете.