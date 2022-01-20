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ГИБДД назвала основную ошибку московских пешеходов

Илья Ашуров

Общество
ГИБДД назвала основную ошибку московских пешеходов
Фото: Pixabay

По итогам 2021 года наиболее распространенным нарушением со стороны московских пешеходов, из-за которого они попадают в ДТП, стал переход дороги в неположенном месте. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В ушедшем году основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте, — говорится в сообщении ведомства.

Также среди самых распространенных нарушений пешеходов — неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения; переход дороги на запрещающий сигнал светофора; нахождение и ходьба по проезжей части, в том числе в нетрезвом состоянии.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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