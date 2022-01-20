Появились подробности задержания экс-замначальника управления СК Хакасии

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Экс-замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслав Павин и его жена, работающая во ФСИН, были задержаны при получении взятки. Об этом в четверг, 20 января, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, Павин с женой пообещали жительнице Хакасии смягчить условия содержания ее дочери, которая находится в исправительном учреждении за оборот наркотиков. Взамен супруги запросили 450 тысяч рублей.

В тот момент, когда они получали деньги от матери девушки, их задержали сотрудники ФСБ. Теперь в отношении супругов возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Дело Вячеслава Павина

О задержании Павина стало известно 20 января. Павин был уволен из СК в 2017 году. После этого он работал юристом и занимал пост представителя Верховного совета Хакасии в адвокатской палате.

Днем ранее стало известно, что заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Токарев проходит по делу в качестве подозреваемого. Его доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО сотрудники ФСБ и полиции.