Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности задержания экс-замначальника управления СК Хакасии

Евгений Белоусов

Происшествия
Появились подробности задержания экс-замначальника управления СК Хакасии
Фото: moscow-live

Экс-замначальника регионального управления Следственного комитета Вячеслав Павин и его жена, работающая во ФСИН, были задержаны при получении взятки. Об этом в четверг, 20 января, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, Павин с женой пообещали жительнице Хакасии смягчить условия содержания ее дочери, которая находится в исправительном учреждении за оборот наркотиков. Взамен супруги запросили 450 тысяч рублей.

В тот момент, когда они получали деньги от матери девушки, их задержали сотрудники ФСБ. Теперь в отношении супругов возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Дело Вячеслава Павина

О задержании Павина стало известно 20 января. Павин был уволен из СК в 2017 году. После этого он работал юристом и занимал пост представителя Верховного совета Хакасии в адвокатской палате.

Днем ранее стало известно, что заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Токарев проходит по делу в качестве подозреваемого. Его доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО сотрудники ФСБ и полиции.

Читайте также:
Хакасия ФСИН Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте