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Экс-замначальника регионального управления СК задержали в Хакасии

Илья Ашуров

Происшествия
Экс-замначальника регионального управления СК задержали в Хакасии
Фото: depositphotos

В Хакасии силовики задержали бывшего заместителя начальника управления Следственного комитета по республике Вячеслава Павина. Об этом в четверг, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Павина задержали по подозрению в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экс-сотрудника СК.

Павин был уволен из СК в 2017 году. После этого он работал юристом и занимал пост представителя Верховного совета Хакасии в адвокатской палате.

Telegram-канал «112» сообщил, что задержание Павина не связано с его работой в СК.

Днем ранее стало известно, что заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Токарев проходит по делу в качестве подозреваемого. Его доставили в управление на транспорте МВД России по ЦФО сотрудники ФСБ и полиции.

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