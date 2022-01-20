В Минпромторге обозначили дату первого полета Ил-96-400М

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Первый полет российского самолета Ил-96-400М состоится до конца 2022 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров в четверг, 20 января.

— Планируем, что до конца года свой первый полет совершит Ил-96-400М, — рассказал чиновник.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96. Новое воздушное судно сможет взять на борт до 370 пассажиров.

Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами, отмечает РИА Новости.

5 января глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в 2024 году в России стартует серийное производство пассажирского самолета нового поколения МС-21 с российскими двигателями. По его словам, в 2021 году новую модель самолета впервые протестировали в воздухе.

В нынешнем и следующем году запланированы испытания воздушного судна уже с крыльями и двигателем отечественного производства. На 2024 год запланирован серийный выпуск МС-21, который будет полностью состоять из российских комплектующих.