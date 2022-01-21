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«Бездарность и безответственность»: в Раде потребовали отставки Зеленского

Юлия Курганова

В мире
«Бездарность и безответственность»: в Раде потребовали отставки Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с обязанностями лидера государства, поэтому должен уйти в отставку. Об этом заявили в четверг, 20 января, члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

— Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса, — сказано в заявлении, которое размещено на сайте фракции.

Также депутаты обвинили украинского лидера в «бездарности, авантюризме и безответственности». По их словам, приоритетным для Зеленского является не благосостояние страны и народа, а «обеспечение прибылей и роскошной жизни для своего окружения».

Кроме того, в заявлении указано, что президент построил «диктаторский режим в стране» и не выполнил большинство предвыборных обещаний.

Украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне с РФ. Жители Киева стали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны Россией.

Лавров заявил о нахождении Украины под внешним управлением США. Вашингтон способен заставить Киев выполнить Минские соглашения, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 17 января.

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