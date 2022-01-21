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«Пустые полки»: украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне с РФ

Юлия Курганова

Политика
«Пустые полки»: украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне с РФ
Фото: president.gov.ua

Жители Киева стали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны РФ. Об этом сообщил в четверг, 20 января, депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

— Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило, — отметил он.

19 января Зеленский обратился к украинцам из-за России. Война, как считает президент Украины, идет уже восемь лет, поэтому сейчас не время паниковать, а также скупать гречку и спички. Украина, заверил глава государства, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать, забирая банковские вклады.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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