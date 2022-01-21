Наталья Сергунина: Московские музеи предлагают больше новых программ и развивают интересные цифровые проекты

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прошедший 2021 год стал особенным для многих музеев Москвы. Так, например, Музей М. А. Булгакова под конец года открыл новое экспозиционное пространство. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В Москве культурные площадки предлагают больше новых программ, в том числе в онлайн-формате, создают и развивают интересные цифровые проекты. Некоторые из них уже считаются знаковыми, поскольку завоевали признание публики и высокие оценки в профессиональном сообществе, — рассказала она.

Новая экспозиция в Музее М. А. Булгакова делится на три части. Коридор встречает полумраком, в котором звучат отрывки текстов — воспоминаний о писателе. Кабинет, наполненный мемориальными предметами, представляет пять методов прочтения булгаковских текстов — каждому посвящен отдельный стол. Комната, третья часть экспозиции, — это часть квартиры, в которой когда-то располагались столовая Булгаковых и спальня второй жены писателя Любови Белозерской.

Также 1 декабря 2021 года исполнилось 125 лет Музею Москвы. К этой дате была подготовлена уличная выставка «Музею Москвы — 125. История коллекции», которая прошла во дворе музея с 22 ноября по 22 декабря. Экспозиция знакомила с ключевыми экспонатами, среди которых были предметы, когда-то принадлежавшие историку и москвоведу Петру Сытину, а также коллекция ретроавтомобилей.

Кроме того, Музей космонавтики в 2021 году отметили в двух номинациях премии «За верность науке». AR-квест (дополненная реальность) «Код жизни» Дарвиновского музея в 2021 году также стал триумфатором двух престижных конкурсов.

Третье место в номинации «Дополненная и виртуальная реальность» на Международном фестивале аудиовизуального мультимедийного наследия F@IMP заняла мультимедийная диорама «Царицыно сквозь века».

Победу в премии MUF Community Awards 2021 в номинации «Культурные инициативы» одержал «Мультимедиа-арт-музей».

Также в 2021 году заместитель директора Государственного музея А. С. Пушкина Елена Потемина получила медаль Пушкина. Награду вручили за вклад в создание концепции и реставрацию Дома-музея И. С. Тургенева к 200-летию со дня рождения писателя.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу в национальных конкурсах.

В детских технопарках, рассказала заммэра, создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед в юношеских состязаниях.