СМИ: Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший старший прокурор Крыма Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сама политик в разговоре с РИА Новости сообщила, что говорить о назначении пока преждевременно. По ее словам, она будет рада занять любую должность.

Недавно планы Натальи Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. Об этом в среду, 19 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказывала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.