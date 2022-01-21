Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвых и истощенных кошек в Талдоме

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения брошенных кошек в подмосковном Талдоме. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, в ходе проверки выяснилось, что запертые животные находились без пищи до 17 января. Из-за этого часть кошек погибла, а выжившие оказались сильно истощены.

— По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — заключила собеседница «ВМ».

Днем ранее сообщалось, что на территории частного домовладения в Талдоме было обнаружено более 20 кошек, многие из которых были мертвы. По данным СМИ, трагедия произошла из-за горе-хозяина, который перестал кормить животных. Из-за этого они начали есть друг друга, о чем свидетельствуют обглоданные трупы котов. Всего на территории участка было 60 кошек, из которых в живых остались только 20.

В октябре прошлого года примерно 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Ветеринарам удалось спасти большую часть питомцев, однако 16 животных погибли.

Вскрытие умерших в чеховском приюте собак показало, что причиной их смерти стала сильная интоксикация организма. Владелец приюта Валентина Силич заявила, что животных отравили. Она рассказала, что с разницей в несколько дней случаи отравления зафиксированы в общей сложности в четырех приютах.