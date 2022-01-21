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Проверки соблюдения масочного режима проходят на станциях столичного метро

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Проверки соблюдения масочного режима проходят на станциях столичного метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На столичных станциях метро проходят проверки соблюдения масочного режима из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что полицейские находятся у сходов с эскалаторов. Они останавливают пассажиров без масок и составляют в их отношении административные протоколы, передает агентство.

Проверки проходят на крупных станциях метро. Например, на «Пушкинской».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о локдауне в Москве из-за пандемии коронавируса не идет. Накопленный опыт в борьбе с болезнью позволяет этого избежать.

Накануне сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о мерах системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.

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