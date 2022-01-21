Таганский суд получил протокол Роскомнадзора в отношении Google

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Мировой судья судебного участка № 422 Москвы получил административные материалы на основании протокола Роскомнадзора в отношении компании Google. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского суда в пятницу, 21 января.

Отмечается, что протокол составлен по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

— Судебное заседание назначено на 17.02.2022 на 10:00, — заключил собеседник «ВМ».

24 декабря стало известно, что Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

23 декабря суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря суд рассмотрел два протокола и оштрафовал Google LLC на 10 миллионов рублей.

В начале декабря сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.