В Госдепе выразили готовность работать с озабоченностями России

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

США готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в пятницу, 21 января.

— Я вновь подчеркнул министру Лаврову, что в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, США и наши европейские союзники и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и Россия должна отреагировать на наши озабоченности, — рассказал дипломат.

Стороны могут на взаимной основе отреагировать на обеспокоенности в ряде сфер, уточнил он. Они включают в себя меры по снижению рисков, а также контроль над вооружениями, приводит слова Блинкена РИА Новости.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ.

Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.