Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за снегопада

Движение автомобилей в Москве в настоящее время затрудняет обильный снег, а также час-пик. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.
— Движение на 17:30 — восемь баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик, — говорится в сообщении.
Основные затруднения, по данным ведомства, отмечены в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на МКАД. Быстрее всего в центре передвигаться на метро, а по вылетным магистралям — на такси и общественном транспорте, отмечается в Telegram-канале ведомства.
21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.
Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.
К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.