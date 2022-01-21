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Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за снегопада

Иван Юминов

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Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за снегопада
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Движение автомобилей в Москве в настоящее время затрудняет обильный снег, а также час-пик. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

— Движение на 17:30 — восемь баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик, — говорится в сообщении.

Основные затруднения, по данным ведомства, отмечены в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на МКАД. Быстрее всего в центре передвигаться на метро, а по вылетным магистралям — на такси и общественном транспорте, отмечается в Telegram-канале ведомства.

21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.

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