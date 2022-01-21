Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за снегопада

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.