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Новая остановка для автобуса № 958 появится на севере Москвы

Иван Юминов

Город
Новая остановка для автобуса № 958 появится на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Беломорская Карта всех событий

Остановка для автобуса № 958 появится около станции московского метро «Беломорская». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

— С 22 января добавляется остановка у метро «Беломорская» для 958 автобуса на Смольной улице. Жителям района Ховрино станет удобнее добираться до поликлиник на Смольной улице, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Новая остановка для автобуса № 958 появится на севере Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.

Без проезда на транспорте стоимость часа парковки с 06:00 до 22:00 составит 50 рублей, а с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в течение двух первых часов, а затем — бесплатно. Жители смогут приобрести месячный абонемент на одно из 20 мест за 2500 рублей.

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