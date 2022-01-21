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Блинкен доложит Байдену об итогах встречи с Лавровым 22 января

Иван Юминов

В мире
Блинкен доложит Байдену об итогах встречи с Лавровым 22 января
Фото: whitehouse

Госсекретарь Энтони Блинкен доложит 22 января президенту США Джо Байдену об итогах встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 21 января.

— Он будет говорить с президентом завтра. Он будет говорить с его командой по национальной безопасности завтра, — отметила Псаки в эфире ABC.

21 января заявил, что Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ.

Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.

В тот же день в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Россия требует возвращения конфискованной дипломатической недвижимости в США, заключили в министерстве.

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