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«Дебилы»: Губерниев оценил указ украинцам не давать интервью на русском на Олимпиаде

Иван Юминов

Спорт
«Дебилы»: Губерниев оценил указ украинцам не давать интервью на русском на Олимпиаде
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Указание Минспорта Украины в отношении олимпийцев не давать интервью на русском языке на Олимпийских играх в Пекине является вредительским. Об этом заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в пятницу, 21 января.

— Сервис, спортсмены, тренеры иностранные — все общаются друг с другом по-русски. Андрей Шевченко, как мы помним, на чемпионате Европы по-русски давал установку украинской команде, — рассказал журналист.

Больших вредителей украинского спорта, чем министерство, придумать сложно, подчеркнул он. Представители украинского Минспорта являются «дебилами», заключил Губерниев.

По данным «Матч ТВ», украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх, получили указание от министерства спорта не давать интервью на русском языке и избегать совместных фото с российскими спортсменами.

21 января сообщалось, что организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

Перед посещением стадиона все зрители должны будут сделать бустерную прививку от COVID-19 и предоставить два отрицательных ПЦР-теста. Во время самих соревнований все болельщики обязаны будут соблюдать масочный режим.

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