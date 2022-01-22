Инфекционист Никифоров заявил, что пандемия коронавируса закончится к лету
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Пандемия COVID-19 может закончиться к лету. Возможно, что появление «омикрона» является признаком ее конца. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
— Хотелось бы верить, что появление «омикрона» — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться, — сказал он.
Инфекционист отметил, что какая-то часть россиян переболеет «омикроном» бессимптомно и даже не заметит этого. Уже в настоящее время отмечается достаточно большой рост числа заболевших, но больницы не переполнены. Это говорит о том, что он не такой тяжелый, как «дельта»-штамм, подчеркнул Никифоров, передает РИА Новости.
Инфекционист Тимаков перечислил комплекс симптомов «омикрон»-штамма. Он отметил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что человек заразился «омикроном».