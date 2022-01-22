Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Территорию у метро «Внуково» благоустроят в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Территорию у метро «Внуково» благоустроят в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Территорию у станции московского метро «Внуково» благоустроят в 2022 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Проект по благоустройству был подготовлен после того, как администрация воздушной гавани обратилась с просьбой о помощи к городским властям. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, проект уже готов, работы начнутся в 2022 году.

— Планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро «Внуково» будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта, — передает слова заммэра Telegram-канал городского хозяйства.

Работы будут вестись на привокзальной площади, а также на первой и второй Рейсовых и Центральной улицах.

Ранее стало известно о благоустройстве Басманного и Красносельского районов Москвы. Голосование в «Активном гражданине» проходило в ноябре и начале декабря 2021 года. В нем приняли участие почти 170 тысяч москвичей. Работы планируется реализовать в 2022 году.

Читайте также:
Благоустройство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте