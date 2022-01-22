Территорию у метро «Внуково» благоустроят в 2022 году

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Территорию у станции московского метро «Внуково» благоустроят в 2022 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Проект по благоустройству был подготовлен после того, как администрация воздушной гавани обратилась с просьбой о помощи к городским властям. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, проект уже готов, работы начнутся в 2022 году.

— Планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро «Внуково» будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта, — передает слова заммэра Telegram-канал городского хозяйства.

Работы будут вестись на привокзальной площади, а также на первой и второй Рейсовых и Центральной улицах.

Ранее стало известно о благоустройстве Басманного и Красносельского районов Москвы. Голосование в «Активном гражданине» проходило в ноябре и начале декабря 2021 года. В нем приняли участие почти 170 тысяч москвичей. Работы планируется реализовать в 2022 году.