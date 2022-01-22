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Дуров высказался о предложении ЦБ запретить криптовалюты

Георгий Соланович

Общество
Дуров высказался о предложении ЦБ запретить криптовалюты
Фото: instagram.com/durov

Создатель социальной сети Telegram Павел Дуров считает, что предложение Центрального банка России о запрете криптовалют влечет за собой пагубные для отечественной экономики последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности, — уточнил он.

Более того, Дуров напомнил, что в России проживает большое количество профессионал в криптосфере. Это дает возможность распределить баланс сил на международной арене, однако только при вдумчивом подходе ЦБ к регулировке.

21 января ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что запреты ЦБР дают сигнал об ограничениях на развитие. Инвесторы же фактически сейчас пользуются зарубежной инфраструктурой для торговли и инвестиций. Это ЦБ менять не собирается, ограничивая лишь приход и развитие криптобизнеса в России.

По мнению эксперта, Россия могла бы занять очень высокое положение для криптовалют, имея высокий уровень IT-образования и потенциал наращивания производства энергии.

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