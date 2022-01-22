Столичные врачи вылечили 3025 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице доля госпитализаций держится на уровне 6,7 процента. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в оперштабе Москвы.

— В городе выздоровели еще 3025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7 процента, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Также в Москве зафиксировано 16 094 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 57 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в РФ за день полностью выздоровели 25 525 пациентов.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».