Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о корректировке демпфера в текущую сессию

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Министерство финансов РФ рассчитывает на принятие в весеннюю парламентскую сессию законопроекта о корректировке демпфера. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Демпфер — механизм, компенсирующий производителям топлива разницу между стоимостью экспортного и отечественного бензина и дизеля.

Сазанов уточнил, что планируемая дата индексации цены топлива — 1 июля, параметры поправок на данный момент находятся на стадии обсуждения.

— В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера, — передает слова замминистра финансов ТАСС.

19 января эксперт предсказал обвал на топливном рынке. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, нефть оказалась перегрета геополитикой, что толкнуло цены на обновление семилетних максимумов. При этом общая обстановка на рынках, напротив, способствует охлаждению цен. Это означает, что, как только фактор геополитики перестанет быть новостью, давление на нефть обещает вернуться.