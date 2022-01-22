МИД назвал провокацией публикацию США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве

Фото: МИД РФ

Публикация американским Госдепартаментом бюллетеня о политике РФ на Украине перед переговорами министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. Об этом сообщил МИД России в субботу, 22 января.

— Сам факт публикации Госдепартаментом подобных «методических рекомендаций» непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с госсекретарем США Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь, — отмечается в комментарии.

В ведомстве обратили внимание, что с 15 декабря прошлого года, когда Вашингтон официально получил проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО, со стороны США наблюдались попытки затянуть обсуждение предложений РФ.

В МИД отметили, что запад запустил «крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию», в ходе которой представлял Россию как «агрессора», «угрозу международной стабильности» и «врага цивилизованной Европы». Кроме того, по мнению внешнеполитического ведомства, США не перестают запугивать Москву санкциями, «призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что должностные лица в США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности.

21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.

В тот же день в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Россия требует возвращения конфискованной дипломатической недвижимости в США, заключили в министерстве.