Первый случай смерти пациента с «омикроном» зафиксировали в Сингапуре

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Первый официальный случай летального исхода у человека со штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» произошел в Сингапуре. Об этом сообщило издание Straits Times со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что от осложнений, вызванных «омикроном», умерла 92-летняя женщина. У нее не было прививки от инфекции.

— Девяностодвухлетняя невакцинированная женщина умерла от осложнений, связанных с вариантом COVID-19 «омикрон», — это первая смерть в Сингапуре, связанная с «омикроном», — цитирует издание РИА Новости.

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7 января стало известно, что от штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в Бразилии умер пациент, который ранее вакцинировался тремя дозами препарата от COVID-19. Данный случай стал первой смертью от «омикрона» в стране. Это произошло в городе Апаресида-ди-Гояния в штате Гояс. Мужчина скончался на 69-м году жизни. Он боролся с хроническим заболеванием легких, а также с гипертонией.

Диетолог раскрыла эффективное средство профилактики «омикрона». Употребление продуктов с жирами животного происхождения способствует профилактике заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. Подобные жиры, считает она, позволяют укрепить иммунную систему организма.