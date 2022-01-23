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Назван симптом, который указывает на заражение «омикроном»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Назван симптом, который указывает на заражение «омикроном»
Фото: pixabay.com

До получения положительного теста на коронавирусную инфекцию на заражением штаммом «омикрон» может указывать боль в горле. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

— Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором, — заявила она.

Также Арвади призывает граждан, которые заметили у себя симптомы гриппа или простуды, предполагать, что у них COVID-19, пока тест не покажет обратное, передает слова комиссара NBC Chicago.

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В субботу, 22 января, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 отличительных мутаций от первоначальной вариации инфекции. Тоневицкий рассказал и про еще одну отличительную черту «омикрона»: штамм предпочтительно размножается в верхних дыхательных путях человека, не нанося значительно ущерба легким.

Также в этот день инфекционист Евгений Тимаков перечислил стопроцентные симптомы «омикрон»-штамма.

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