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Эксперт объяснил, как часто необходимо менять SIM-карту

Михаил Алимов

Технологии
Эксперт объяснил, как часто необходимо менять SIM-карту
Фото: freepik.com

SIM-карты имеют свойство выходить из строя из-за физического износа, поэтому их следует регулярно менять. Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, как часто следует это делать.

— Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация, и хранятся данные, — рассказал он в интервью «Радио Sputnik».

По его словам, карта физически изнашивается в течение 10–15 лет. Однако эксперт рекомендует менять ее каждые 4–5 лет в профилактических целях.

Причем некоторые владельцы смартфонов меняют их чаще. Обычно на это есть несколько причин. Среди них отсутствие связи и невозможность зарегистрировать SIM-карту в Сети, хотя все настройки в телефоне выставлены правильно.

В ноябре заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, что SIM-карта привязывает весь виртуальный мир к своему владельцу. Несмотря на то что сейчас лишь некоторые хранят на ней данные в виде номеров телефонов или другую ценную информацию, мошенники продолжают перехватывать эти сведения для своих целей.

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