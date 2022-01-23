Глава делегации в Вене заявил, что РФ не станет терпеть нападения на ее граждан на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не намерена терпеть провокации США на Украине, во время которых могут пострадать ее граждане. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало, — ответил он на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Изолента live».

При этом он отметил, что РФ не собирается никому угрожать, но будет реагировать на враждебные действия. По его словам, Россия говорит об этом прямо, так как не привыкла скрывать свои намерения, в отличие от США.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.