Пристройка к ресторану вспыхнула в Московской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка Карта всех событий

Пристройка к ресторану воспламенилась в подмосковном поселке Андреевка, строение 40Г. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в воскресенье, 23 января.

Также, по его сведениям, огнем охвачены беседка и утеплитель в чердачном помещении заведения общепита. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Порядка 70 посетителей и сотрудников кафе эвакуировали до прибытия спасателей.

В пресс-службе МЧС по области добавили, что в настоящий момент находящиеся на месте происшествия специалисты предпринимают комплекс мер для тушения пожара.

— Информации о погибших и пострадавших не поступало, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

22 января стало известно, что один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Позже огонь удалось ликвидировать.

Также 21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров. К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.